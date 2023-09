Museu da Fotografia Fortaleza inaugura a exposição gratuita 'A Máquina do Tempo'

Neste sábado (23), a partir das 10h, o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) inaugura a exposição “A Máquina do Tempo”. De longa duração, a mostra reúne cerca de 300 obras. O acervo conta com fotos, vídeos, gravações, câmeras fotográficas e objetos para interação dos visitantes.

Gratuita, “A Máquina do Tempo” ocupará dois andares do MFF. Com curadoria de Denise Mattar, a nova atração do equipamento conta com fotos antigas e contemporâneas da Coleção Paula e Silvio Frota.

No térreo, o conjunto de obras explica como a fotografia modificou a visualidade humana. O espaço explora a evolução dos registros fotográficos, por meio de breve cronologia das câmeras fotográficas. Artistas da imagem como Cartier Bresson, Dorothea Lange, Chico Albuquerque, Gentil Barreira e Robert Capa estão no acervo exposto.

Fotografia transformadora

Segundo a curadora Denise Mattar, a coleção do MFF permite contar muitas histórias e apresentar diferentes conceitos. "Optei por uma abordagem histórica, mas poderia seguir por outros caminhos, pois o acervo reúne um número impressionante de fotógrafos expressivos do Brasil e do exterior. Também me surpreendeu o trabalho educativo da instituição, certamente um dos melhores do país”, afirma.

O núcleo “A paisagem” reúne registros do Rio de Janeiro pelas lentes de Marc Ferrez, Antonio Ribeiro, Carlos Bippus, e dos estúdios Affonso, Braz, D’Kaiser, Lopes e Thiele, e imagens da coleção Fortaleza Antiga, retratando personalidades, praias, paisagens rurais e urbanas da capital cearense.

Em “Santos Dumont”, por meio de fotografias, o público relembra os feitos do patrono da aviação brasileira. Também no térreo, os núcleos “Retratos” e “Irmãos Vargas”, remontam os primeiros estúdios para a produção de retratos e ponto de encontro por onde passavam poetas, escritores, atores e artistas.

Além dos registros de mulheres, crianças, casamentos e atrizes em poses artísticas, o espaço contará com uma réplica de estúdio , convidando o público a fazer suas selfies em um cenário de outros tempos.

Nomes internacionais

Para fechar a visitação no térreo, “Brasília” aparece retratada em fotos de Marcel Gautherot, Jean Manzon, Luiz Carlos Barreto, Thomaz Farkas, Leonard Plentz, entre outros. Nas galerias do 1o andar, o grupo “Grafismos” traz uma seleção de imagens criadas por pioneiros modernistas e seus discípulos, como Christian Cravo e Rodrigo Frota.

“Fotografia Expandida” e “Fotografia Performance” mostram a interface entre a arte e a revolução digital, quando a fotografia passa a dominar a cena artística e tornou-se um laboratório de experimentações, que se desdobram em muitas poéticas. Para ilustrar, imagens de Solon Ribeiro, Ana Maiolino, Yuri Firmeza, João Angelini, Paulo Nazareth, Rodrigo Braga, Mauricio Ianês.

Em “Poéticas Construídas”, estão fotos de Adriana Duque e Vik Muniz, produzidas a partir de obras de arte, cinema, televisão, entre outros. Já as imagens de Daniel Senise, Rosana Palazyan, Julio Bittencourt, reunidas em “Poéticas Conceituais”, instigam o visitante com questões e formulações críticas. Registros de Betina Samaia, Siegfried Franklin, Luiz Baltar e Claudia Jaguaribe estão reunidos em “Manipulações”, com possibilidades quase infinitas de hibridação de imagens.

“Pictorialismo” resgata o movimento homônimo que buscava assemelhar a fotografia às artes plásticas e reúne imagens de Adolf de Meyer, Antonio Cavilla, Rudolf Lehnert & Ernst Landrock, Martín Chambi e Jean Lecoq.

O último módulo de “A Máquina do Tempo”, também no 1o andar do Museu da Fotografia Fortaleza é uma celebração da humanidade, com a seleção de fotos HUMANOS, reunindo homens, mulheres, pretos, brancos, famosos e desconhecidos, LGBT+, albinos, pobres, ricos.

Entre os fotógrafos desse módulo estão: Bob Wolfenson, Arthur Omar, Bauer Sá, Elliott Erwitt, Milton Greene, Richard Avedon. No espaço, fotos de Camila Pitanga, Paulinho da Viola, Luiz Melodia, Jorge Ben Jor, Elza Soares, Lázaro Ramos, Gilberto Gil, Taís Araújo, Marilyn Monroe, Picasso, Brecheret, Portinari, Aldemir Martins, Antonio Bandeira, Sonia Guajajara e outros.

Serviço: Abertura da exposição “A máquina do tempo”. Sábado (23), às 10h, no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF). Rua Frederico Borges, 545, Varjota. Gratuito.