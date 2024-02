Kayky Brito mostra antes e depois da recuperação do acidente; veja

O ator Kayky Brito mostrou, nesta quinta-feira (15), a sua evolução com fisioterapia e acupuntura após ter sido atropelado em setembro do ano passado, no Rio de Janeiro.

No primeiro vídeo postado nos Stories, o artista vira o máximo que consegue o punho e é possível ver uma cicatriz. Na segunda imagem, já é possível perceber que ele vira o punho com mais facilidade.

“A recuperação física e mental venço no dia a dia”, escreveu ele nos Stories.

Legenda: Ator mostra evolução nos movimentos do punho Foto: Reprodução/Instagram

Kayky sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque na orla, com Bruno de Luca, na ocasião.

O artista atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo.