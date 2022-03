Top que Jade Picon usou no paredão esgota em loja após eliminação da sister do BBB 22

O top vermelho em formato de coração que Jade Picon usou durante eliminação do BBB 22 nesta terça-feira (8) esgotou horas após a saída da sister do reality. A peça é vendida pela loja Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa.

Custando R$ 1.197, todas as nove cores do item esgotaram no site online. A roupa também é a mesma usada pela influenciadora digital no ensaio fotográfico oficial do BBB 22.

Legenda: Todas as versões do top esgotaram Foto: Reprodução

Esta não foi a primeira tendência que Jade ditou enquanto esteve no programa. Os biquínis de crochê, a maquiagem de coração e o esparadrapo no umbigo também fizeram sucesso.