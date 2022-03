Jade Picon fala que irá conversar com Arthur após ele deixar o BBB 22

A ex-BBB Jade Picon participou do "Mais Você", na manhã de quarta-feira (9). Em bate-papo com Ana Maria Braga, a influenciadora falou sobre os relacionamentos e o modo de jogar no reality. A apresentadora do matinal ainda questionou como ficará a situação da paulista com o rival no jogo, o ator Arthur Aguiar.

Ana Maria lembrou o modo de Jade sair do programa de forma ríspida com Arthur Aguiar. "Tem a coisa do jogo e tem a vida aqui fora. Com certeza aqui fora a gente vai conversar. Porque é um jogo e fica para trás. Mas lá dentro não tinha como eu fazer diferente tinha uma rivalidade direto, entende? Não sentia vontade, nem abertura, de dar um abraço nele, de falar tchau".

No bate-papo, Jade Picon também falou sobre o número de votos gerado no paredão entre ela, Arthur Aguiar e Jessilane.

"Fiquei feliz em bater um recorde de votação, mesmo que não tenha sido muito bom para meu lado", disse a influenciadora bem-humorada.

Jade Picon ainda recebeu vídeo do irmão Leo Picon. Ele parabenizou a participação da sister no reality. Por fim, a influenciadora digital falou que torce pela Linn da Quebrada para ganhar o reality.

Jogo das plaquinhas

Ana Maria Braga fez um jogo das plaquinhas com Jade Picon. Ela precisou colocar adjetivos em diferentes participantes do programa.

Gente Boa - Pedro Scooby

Fake - Eliezer

Vilão - Gustavo

Jogador - Arthur Aguiar

Fazedor de VTs - Natália