Perfil do Instagram de Vyni bloqueia comentários em vídeo com 'Fora Gustavo'

Os administradores do perfil do Instagram do cearense Vyni bloquearam comentários em postagem, na manhã de segunda-feira (14), com a mensagem "Fora Gustavo". O depoimento do brother foi dado em um vídeo de raio-x no Big Brother Brasil (BBB) 22.



O cearense entrou no oitavo paredão após ser puxado por Gustavo em contragolpe.

Na gravação, Vyni começou depoimento mandando uma mensagem para mãe. "Mainha, primeiramente, eu tô bem, calma!".

Assista:

O cearense ainda deixou claro que não quer sair do reality. "Estou dando, literalmente, o meu sangue aqui dentro desse jogo. Estou me entregando, estou vivendo, estou sendo eu mesmo, nas minhas melhores e piores versões".

Por fim, Vyni conclui depoimento com a frase: "Fica Vyni, fora Gustavo".

No Twitter, os administradores dos perfis de Vyni publicaram uma nota falando dos ataques contra o cearense.

"Deixem Vyni em paz! Todas as postagens são deboches, são ofensas, já entendemos que é ódio, que uma parte daqui possui dentro de si, mas qual a necessidade? A troco de quê? Respeitamos e achamos que todas as pessoas têm o direito de expressarem suas opiniões, mas está além disso!", diz mensagem de administradores.