Ana Maria Braga vira assunto na web ao aparecer com colar de cenouras no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga chamou atenção nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (14) após um protesto bem-humorado no ar. Com um colar de cenouras, ela falou sobre os altos preços do vegetal, que apresentou aumento de cerca de 50% no mês de fevereiro em diversas regiões brasileiras.

"Eu começo a semana ostentando esse acessório caríssimo", disse a apresentadora logo após o início do programa, sem deixar o acessório passar despercebido.

O protesto de Ana Maria, inclusive, não foi o primeiro feito por ela diante das câmeras do 'Mais Você'. Em outras ocasiões, Ana chegou a se manifestar sobre o aumento de alimentos como o tomate, cebola, arroz e até mesmo alho.

"Ícone atemporal. Já teve colar com a feira toda e dessa vez Ana Maria Braga tá com colar de cenoura", escreveu um dos usuários do Twitter.