Jorge Ben Jor aparece em visita rara ao amigo Gilberto Gil; veja

O cantor Jorge Ben Jor fez uma aparição rara em uma visita ao amigo e cantor Gilberto Gil no último domingo (13), cerca de dois anos após se isolar no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Gil vive nas proximidades do hotel, para onde se mudou após comprar um apartamento amplo em um edifício. Enquanto isso, Jorge Ben, que tem 82 anos, continua morando no hotel, local que virou fixo após uma enchente atingir a casa onde morava anteriormente.

Foto: reprodução

Visita dos amigos

As fotos do encontro entre os dois artistas lendários da música brasileira foram publicadas nas redes sociais, ainda mostrando a presença dos jornalistas André Rizek e Andreia Sadi.

Legenda: André Rizek e Andreia Sadi também estiveram presentes no encontro Foto: reprodução

"Pois neste mundo maravilhoso. Vive mal quem não vive de amor. O domingo de Gil e Flora foi ainda com máscaras e entre amigos, com os compadres, Andréia Sadi e André Rizek, e o irmão de uma vida, Jorge Ben Jor", dizia a legenda da foto publicada no perfil do Instagram de Gilberto Gil.