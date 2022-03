Vyni promete deixar 'lista de como cuidar de Eli' caso seja eliminado do BBB 22

Com risco de deixar o Big Brother Brasil BBB (22), o emparedado Vyni prometeu deixar uma lista com orientações de como cuidar de Eliezer. O comentário do cearense irritou Jessilane Alves, na madrugada de terça-feira (15).

Durante uma conversa com Jessi e Natália Deodato, o cearense revelou preocupação com a possibilidade de sair do programa.

vyni informa a todos que deixará uma lista de como cuidar de seu amado eliezer

"Vou deixar uma listinha", prometeu Vyni. "Não vai precisar. Não precisa fazer listinha nenhuma. Para com isso", respondeu a designer de unhas.

"Me poupe", reclamou a professora na madrugada desta terça-feira (15).

Pedro Scooby, Gustavo e Vyni estão no oitavo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22. O trio foi selecionado após votação do líder, da casa e indicação do vetado da prova do líder mais recente.