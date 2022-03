Eliezer teme saída de Vyni e chora no BBB 22

Ao acordar na madrugada desta terça-feira (15), no BBB 22, Eliezer fez companhia a Vyni na área externa da casa e chorou com a possibilidade do cearense ser eliminado no paredão contra Gustavo e Pedro Scooby.

"O que você está fazendo aí?", questiona o designer. "Pensando, rezando...", responde o bacharel em Direito natural do Crato, na Região do Cariri.

Elizer fica em silêncio por alguns minutos e começa a chorar levando as mãos ao rosto. Também emocionado, Vyni faz carinho no cabelo do brother e diz: Mas é besta. Vou fazer igual tu, para com isso... Do que você está com medo?".

O designer, então, responde: "você sabe do que".

'Beijo de boa noite'

Mais cedo, ainda na madrugada, Elizer pediu um "beijo de boa noite" a Vyni, que se aproximou da cama de solteiro do designer, mas logo recebeu uma reclamação.

"O que você está fazendo? Só pedi um beijo de Boa Noite... O que você está fazendo?", pergunta Eliezer ao ver Vyni tentando se acomodar na mesma cama.

Vyni responde que vai ficar "vigiando casal" e novamente é alvo de reclamação por parte de Eliezer. "Tá. Mas vai vigiar lá na sua cama, porque não consigo nem me mexer".

"Nossa. Minha última noite e ele não quer dormir comigo! Não acredito! Amanhã você vai sentir falta. Quando procurar Vini e não achar...".