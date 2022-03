Restaurante da família de Vyni, do BBB 22, no Interior do Ceará, será reformado por Luciano Huck

O restaurante da família do cearense Vyni, do BBB 22, será reformado por Luciano Huck. O bacharel em direito, oitavo eliminado do reality show, na última terça-feira (15), será surpreendido com a informação durante a gravação de sua participação no "Domingão com Huck", nesta quinta (17).

A informação foi apurada pelo colunista André Romano, do site Observatório da TV, do Uol. O estabelecimento é localizado em Crato, no interior do Ceará, onde Vyni nasceu.

O Restaurante Pirão de Costela é um dos mais tradicionais negócios de família do município e tem como prato carro-chefe justamente o alimento que dá nome ao local. O colunista Paulo Henrique Rodrigues (O PH), do Diário do Nordeste, visitou o estabelecimento em janeiro.

A guarnição mais famosa é o pirão, a mistura entre a farinha de mandioca e o caldo da carne, servido aos fins de semana.

Negócio de família

A comida é feita por Dona Quinha, 72, vó do ex-BBB. Já o atendimento fica por conta do pai de Vyni, Seu Cicinho, de 45 anos.

Legenda: O restaurante, criado em 1993, ostenta uma vista panorâmica da cidade. O mirante é uma atração do local e divide espaço com a lavanderia, que Vyni costumava usar como cenário nos stories Foto: Márcio Silvestre

O restaurante foi herdado do vô do cearense que entrou no BBB 22, o Seu Branco, falecido em 2013. Cicinho aprendeu o negócio e a tradição de trabalhar no ramo de alimentos. Ele atende e faz as entregas.

Antes de ir para o reality, Vyni também ajudava na rotina. Ele atendia os telefones e anotava pedidos junto ao pai. Seu Cicinho não poupa elogios ao filho: "Tenho muito orgulho do meu filho".

O Pirão de Costela foi inaugurado em 1993. Foi construído num tempo em que esse ponto da cidade tinha poucas casas, mas já ostentava uma vista panorâmica do Crato. O mirante é uma atração do local e divide espaço com a lavanderia, que Vyni costumava usar como cenário nos stories antes do reality.