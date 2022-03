Ator Alain Delon pede para morrer por eutanásia

O ator Alain Delon, 86, conhecido internacionalmente por produções no cinema europeu, decidiu recorrer à eutanásia para ter uma morte sem grandes intercorrências. Anthony, incumbido de organizar todo o processo, revelou o desejo do pai à revista francesa Le Point.

Alain Delon declarou a um canal de TV que é a favor da eutanásia, primeiro porque mora na Suíça — onde o recurso é legal — e também porque acha que "é a coisa mais lógica e natural" a se fazer a partir de determinada idade.

"A pessoa tem o direito de sair tranquilamente, sem passar por hospitais, injeções e o resto...", declarou o ator.

Ator sofreu AVC em 2019

Delon anunciou o fim da carreira no ano de 2017, aos 81 anos. O ator sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2019 e se recuperou em uma clínica na Suíça.

Delon confessou em 2010 à revista Paris Match que perdeu "a paixão" pelo mundo que o rodeia e que passa a maior parte de seu tempo "à toa", rodeado de seus animais de estimação enquanto tenta desfrutar ao máximo de seus filhos e seus netos para "não morrer sozinho".

O ator Alain Delon ficou conhecido no mundo com o filme "O Sol por Testemunha". Nas décadas de 1960 e 1970, ele era considerado um dos nomes mais sensuais do cinema.