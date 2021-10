Cissa Guimarães deixa Globo após 40 anos na emissora: 'boas parcerias e imenso aprendizado'

A apresentadora Cissa Guimarães deixa a Rede Globo após 40 anos de trabalho na emissora, segundo informou um comunicado oficial da empresa na tarde desta sexta-feira (29). O anúncio ocorre após informação confirmada pelo colunista Leo Dias de que ela deixaria o comando do programa 'É de Casa'.

"O ‘É de Casa’ se despede de Cissa Guimarães, que deixa a Globo após uma parceria alegre e de sucesso de mais de quatro décadas", diz parte da nota da TV Globo. Agora, diz o comunicado, ela pode participar de projetos em múltiplas plataformas da empresa, mas com outra forma de parceria.

Junto da confirmação de saída, Cissa também divulgou declaração sobre o assunto. Segundo ela, ficam "as boas parcerias, imensos aprendizados e momentos felizes".

"A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos", afirmou Cissa.

História na TV

Cissa Guimarães também fez diversos trabalhos como atriz na Globo, além de ter comandado o extinto programa Video Show. Na atração televisiva, ela ficou marcada pela apresentação ao lado de Miguel Falabella.

Enquanto isso, no 'É de Casa', ela integrou a formação original, junto de Tiago Leifert, Zeca Camargo, Ana Furtado e André Marques. Agora, Ana é a única que segue no comando do programa de sábado.