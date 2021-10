William Bonner e Renata Vasconcellos renovam contrato com a Globo; veja valor do salário

Os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos, renovaram contrato com a Globo até 2025, segundo aponta publicação do jornal Metrópoles. Rumores também apontam que a quantia para renovação foi atualizada.

Conforme informações do Observatório da TV, Bonner deve receber cerca de R$ 900 mil por mês. Enquanto isso, Renata deve continuar recebendo salário em torno de R$ 400 mil mensais.

Apesar da divulgação, a Globo não confirmou os valores oficialmente. Com a nova assinatura de contrato, William e Renata passarão mais quatro anos no comando do telejornal.

Ainda de acordo com o Observatório, o horário de intervalo do Jornal Nacional é o mais caro da grade da Rede Globo. Ao todo, um anúncio custa o total de R$ 1.704.800 milhão.