Saída de William Bonner do Jornal Nacional é negada pela Rede Globo

A Rede Globo desmentiu a saída do jornalista William Bonner, âncora e editor-chefe do "Jornal Nacional" (JN) a partir do ano que vem. As informações são do portal UOL.

A saída de Bonner, que lidera o principal telejornal da emissora e do País, foi levantada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV! em seu canal no YouTube.

Lo-Bianco disse que o profissional da Globo teria pedido à direção do grupo para deixar o JN no próximo mês de abril. No período, a rede anunciaria uma nova programação aos espectadores.

Em comunicado enviado ao UOL, a emissora negou a informação. "Nada do que foi dito procede", afirmou.

JN no Instagram

Formado pela Universidade de São Paulo (USP), William Bonner deve seguir como âncora. Com 35 anos de Globo, o jornalista anunciou nesta segunda a criação de um perfil oficial do JN no Instagram.

A página tratá os bastidores dele e da companheira de bancada, a jornalista Renata Vasconcellos. O telejornal completará, em setembro, 52 anos no ar.

A iniciativa se deu depois de o noticiário da Globo e da GloboNews mostrar áudios enviados de jornalistas a familiares de vítimas da pandemia de Covid-19. A campanha, intitulada "Fatos e Pessoas", intenta mostrar o lado humano e próximo dos profissionais.