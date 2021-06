William Bonner diz que fará anúncio no Jornal Nacional e web questiona aposentadoria

O apresentador William Bonner contou em publicação nas redes sociais que o Jornal Nacional desta quinta-feira (10) terá um anúncio especial. Com a revelação, internautas questionaram possível aposentadoria dele na TV.



As especulações, claro, não foram infundadas. Bonner fez questão de deixar informação em tom de mistério nos vídeos publicados pelo Instagram.

Legenda: Bonner usou foto engraçada para contar sobre o anúncio nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram



"Hoje vai ter um momento especial no 'JN'. Eu sei o que é. Mas vocês não sabem", escreveu em uma das publicações no perfil pessoal.



Além disso, voltou a brincar com a surpresa em vídeo, deixando os fãs e seguidores apreensivos. "Então, sobre esse momento especial que vai ter hoje no 'JN'. Eu sei até quanto tempo isso vai durar. É, vocês não sabem", finalizou.





Brincadeira dos seguidores



Entre os comentários nervosos falando sobre a possível aposentadoria do apresentador, também houve quem brincasse com a situação.

"Não vai aparecer sem barba, pelo amor de Deus", escreveu uma internauta, fazendo referência à nova aparência de Bonner que também virou assunto nas redes.

"Continue assim com essa barba linda", escreveu outra. A primeira publicação de Bonner sobre a surpresa já ultrapassou as 22 mil curtidas.