William Bonner diz que deve deixar Jornal Nacional daqui a 10 anos: 'tio tem que descansar'

O apresentador William Bonner afirmou que não deve estar na bancada do Jornal Nacional daqui há 10 anos. A declaração veio em uma brincadeira com uma caixa de perguntas do Instagram, enquanto ele respondia sobre o futuro do telejornal.

Questionado sobre como estaria diante das câmeras daqui a uma década, Bonner respondeu que pretende descansar. "Bom, daqui a 10 anos eu certamente vou ver de casa. Eu não pretendo estar com essa idade toda apresentando o 'JN', vou estar com 67 anos. O tio tem que descansar também, né? Vamos devagar", explicou.

William Bonner virou âncora do jornal ainda em 1996, logo após ter passado pelo Jornal Hoje, Jornal da Globo e pelo Fantástico.

Barba no visual

Além de comentar a apresentação, ele também citou a mudança de visual nas telinhas, quando chocou os telespectadores recentemente ao aparecer de barba.

"Não aguentava mais fazer minha barba. Passei esses anos todos me barbeando. Cheguei a conclusão de que não precisava mais fazer isso", relatou.

Segundo ele, a barba era parte do visual dele enquanto era estudante na Universidade de São Paulo (USP), deixando de ser um hábito quando ele começou a trabalhar na TV.