Fátima Bernardes comenta novo visual com barba de William Bonner: 'bem bacana'

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (21) ao responder, em Stories do Instagram, pergunta sobre o visual do ex-marido, William Bonner.

A curiosidade dos internautas, claro, era sobre a barba adotada pelo apresentador do 'Jornal Nacional'. A mudança escolhida por ele foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais na última semana.

"O que você achou da barba do William Bonner?", dizia a pergunta deixada por um dos seguidores de Fátima em uma caixinha dos Stories. Veja:

"Eu achei que ele fez muito bem de experimentar alguma coisa de diferente. Eu adoro mudanças e ficou bem bacana", disse a jornalista e apresentadora.

Vidas diferentes

Atualmente, Fátima e Bonner mantêm uma relação amigável. Em 2016, os dois finalizaram o casamento oficialmente, após uma união que durou 26 anos.

Pais dos trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz, os dois seguiram com novos relacionamentos amorosos. Fátima continua o namoro com o político pernambucano Túlio Gadelha, enquanto William se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas.