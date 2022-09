Suzi e André estreiam edredom no Paiol de 'A Fazenda 14'

A atriz Suzi Sassaki e o ex-jogador André Santos, participantes do Paiol e candidatos a completar o time de "A Fazenda 14", formaram oficialmennte o primeiro casal da edição. Na madrugada desta quinta-feira (15), eles transaram embaixo do edredom, segundo o site notícias da TV.

Claudia Baronesa, que estava acordada na cama ao lado, percebeu a situação e parece não ter gostado. Suzi e André estavam na única cama de casal do local, e não fizeram questão de ser discretos.

Logo depois de começarem, o casal começou a falar baixo: "Não para, não para!", pediu a atriz. Neste momento, Baronesa começou a rir e viu que MC Créu e Bia Miranda também estavam acordados e achando graça da movimentação.

Em seguida, a câmera do Paiol cortou a transmissão do local e passou a mostrar a sala de estar da sede completamente vazia. Suzi, André, Baronesa, Créu e Bia concorrem pela última vaga no elenco oficial de A Fazenda 14. O resultado da votação popular será anunciado por Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (15).