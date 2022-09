Paula Fernandes relembra rumores de romance com Roberto Carlos após especial de fim de ano

Durante entrevista ao podcast "Papo com Clê", a cantora Paula Fernandes, de 38 anos, falou sobre os boatos inventados de que teria vivido um romance com Roberto Carlos, 81, após ela se apresentar com o rei no especial de fim de ano, em 2010.

Na época com 26 anos e ainda desconhecida por grande parte do público, Paula tinha uma música que fazia parte da trilha sonora da novela das seis da TV Globo, "Paraíso".

"A questão do Roberto Carlos foi muito importante porque no meio as pessoas já falavam de mim. Minha música inteira praticamente, todos os dias na novela, e ninguém sabia a cara que eu tinha e quem cantava. Aí, ali em cima eu fui apresentada pelo Roberto Carlos: 'olha, gente, essa é a Paula Fernandes'. Ele acreditou em mim, e isso não tem preço. As más línguas dizem que ele queria ter um caso com a Paula Fernandes. Foi o que eu ouvi", disse.

Ainda conforme Paula, as pessoas desejavam um conto de fadas entre os dois, e que o caso fosse confirmado. "É o fato de ser uma mulher em cima do palco ao lado de um homem. As pessoas romantizam e queriam um conto de fadas. Era simplesmente um homem fenômeno que é ele, assinando embaixo um trabalho que ele acreditava. Se eu não fosse ninguém, não teria durado um ano. E aqui estou", acrescentou.

Figurino da apresentação

A cantora ainda falou sobre uma mudança em cima da hora relacionada ao seu figurino na gravação do especial.

"Teve uma mudança de plano em cima do palco, porque ele estava com muita dor. Não sei se estava sofrendo do ciático. Eu estava com um vestido muito curto, não era um vestido que eu tinha decidido. O pessoal tinha decidido que era azul, e eu sou de tanta personalidade que eu queria, na verdade, usar vermelho. Sou abusada, mas sei que não podia. Na coxia do palco me disseram que teria que cantar sentada, e eu só olhei para baixo. Cruzar as pernas com aquele vestido foi mais difícil do que cantar quase oito minutos de pot-pourri ao lado dele", afirmou.