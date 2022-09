Jade Picon quer criar tendências com roupas e maquiagem na novela 'A Travessia'

A atriz Jade Picon, estreante no universo das novelas da TV Globo, revelou que quer lançar tendências de moda e maquiagem com a primeira personagem da carreira — Chiara, em "A Travessia". Em coletiva de imprensa, na manhã de quinta-feira (15), a influenciadora digital falou sobre a própria história na narrativa.

"Vamos trazer muitas novidades de makes diferentes. Sinto uma conexão grande com ela [Chiara], com essa questão de tendências, com o que tá sendo usado. Ela é super conectada com internet, eu também", declarou Jade Picon.

Legenda: Jade Picon em cena Foto: Divulgação/TV Globo

No bate-papo virtual com a imprensa, que teve a presença da autora Gloria Perez, Jade Picon também falou sentimento e a personalidade da personagem.

Jade Picon Atriz e influenciadora digital "Uma coisa que eu tô aprendendo com a Chiara, que às vezes tem certas consequências, é que ela é muito dedicada. De querer fazer e ir atrás. Claro, que ela tem as facilidades dela. Eu gosto de pessoas assim. Isso é uma coisa que eu não tenho muito. Eu penso demais antes de qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu to aprendendo um pouco com ela

Peças de roupas são criadas pela própria Globo

No bate-papo, Jade Picon revelou informações sobre a criação de peças de roupa da personagem.

"Estamos ainda em construção. É bem legal entender esse universo. As roupas das primeiras provas são bem diferentes das que estou usando hoje para gravar cenas. É, sim, um objetivo lançar tendências. Ainda não consigo dizer um item, mas a TV Globo tem toda uma produção própria", pontou Jade Picon.

A influenciadora digital destacou que algumas peças de roupas são únicas, "que não tem em um lugar pra comprar".

Novela estreia dia 10 de outubro

"A Travessia" é a próxima novela das 21h da Globo, substituta de "Pantanal", com estreia marcada para 10 de outubro.

Na novela, Jade Picon será a filha mimada de Humberto Martins, que interpreta o personagem Guerra. A produção tem assinaturas de Gloria Perez e Mauro Mendonça filho, autora e diretor do projeto.