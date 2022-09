Tiago Ramos ameaça desistir da Fazenda ao ser chamado de ‘ex-padrasto do Neymar' e de chato

Na madrugada desta quarta-feira (14) em “A Fazenda”, Tiago Ramos não segurou o choro após ser criticado pelos participantes do paiol. O participante, inclusive, ameaçou desistir do reality show. (Assista no vídeo abaixo)

Tiago foi chamado de “chato” e “ignorante” pelos participantes do paiol, que brincaram de uma dinâmica chamada de “rede social” e avaliaram o que os peões disseram durante a sabatina com os jornalistas, na segunda-feira (12), na pré-estreia do reality show.

Na ocasião, o jornalista Felipe Campos rotulou Tiago Ramos de “Neydrasto”, pelo fato de ele ser ex-namorado da mãe do atleta, Nadine, e questionou se Neymar torceria para o peão no reality.

“Se ele quiser levantar torcida vai ser ótimo para mim. Não tenho nada contra ele e estamos aqui para jogar”, respondeu o participante, visivelmente incomodado com o questionamento.

Críticas

Baseado nessa resposta, os peões do paiol não gostaram da atitude de Tiago. “Ele foi muito grosso, muito ignorante. Eu também sou, mas ele fez de uma forma chata”, disse Bia Miranda, conhecida por ser neta de Gretchen.

“Na minha opinião, você tem que ser o primeiro a sair. Não te achei uma pessoa honesta nas palavras, no posicionamento de jogo. Acho que você está totalmente fora da casinha”, acrescentou Suzi Sassaki.

Após as críticas, Tiago chorou e chegou a dizer que gostaria de desistir da participação no reality da Record. “Eu não imaginei que a galera ia pegar pesado dessa maneira”.

Deolane Bezerra foi uma das participantes que consolou o colega de confinamento. "Estou aqui para conquistar quem não gosta de mim, e você vai fazer o mesmo. Você não é fraco. Se fosse, nem estaria aqui”, disse.