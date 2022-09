Como Jeffrey Dahmer morreu? Saiba como foram os últimos dias de vida do serial killer

Desde a última semana, o serial killer Jeffrey Dahmer tem sido assunto constante nas redes sociais por conta da crueldade de seus crimes relatados na série "Dahmer: O Canibal Americano", que tem Evan Peters na atuação. O criminoso matou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991, ano em que foi preso após uma vítima escapar.

Além de violar sexualmente os cadáveres e até cometer canibalismo, ele ainda costumava guardar parte deles, por exemplo, o crânio ou os genitais, como lembranças. Em 1992, Dahmer foi condenado a prisão perpétua, pois o estado de Wisconsin havia extinguido a pena de morte.

A vida de Jeffrey, no entanto, acabaria apenas três anos depois do julgamento. Os últimos dias de vida do assassino em série são desconhecidos. O que se sabe, porém, é que ele recebia visitas regulares do pai, Lionel Dahmer, e da madrasta, Shari Dahmer.

Como Jeffrey Dahmer morreu?

Jeffrey Dhamer morreu aos 34 anos em 28 de novembro de 1994, espancado até a morte por outro detento na Penitenciária Estadual de Columbia, prisão de segurança máxima do estado norte-americano de Winsconsin.

O assassino de Dahmer é Christopher Scarver. O homem foi diagnosticado com esquizofrenia e afirmou que a morte do serial killer teria sido uma "ordem de Deus".

Lionel Dahmer, pai do maníaco, foi a primeira pessoa chamada pela polícia após a morte de Jeffrey. Ele teve de viajar à penitenciária para realizar a identificação do corpo.

Em 1995, segundo a família, o desejo final de Dahmer foi atendido e ele teve o corpo cremado. As cinzas ficaram com os pais dele, Lionel e Joyce Dahmer.