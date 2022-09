Atuação de Evan Peters em 'Dahmer' é elogiada e se torna um dos assuntos mais comentados no Twitter

A atuação de Evan Peters, de 35 anos, na minissérie "Dahmer: O Canibal Americano", tem impressionado os internautas pelo realismo cênico. O ator interpreta o serial killer Jeffrey Dahmer, um canibal que aterrorizou a sociedade americana por mais de dez anos.

A produção estreou nessa quinta-feira (22), na Netflix. Em dois dias, se tornou uma das mais assistidas da plataforma. No Twitter, está entre os assuntos mais comentados, totalizando 128 mil menções até a publicação desta matéria.

O público comenta sobre a interpretação e as percepções da trama. Veja algumas repercussões:

História de Jeffrey Dahmer

Dahmer era adepto de canibalismo e necrofilia. O criminoso matou 17 homens e garotos entre os anos de 1978 e 1991. Ele costumava seduzir ou oferecer dinheiro para as vítimas. Depois, as drogava, estuprava e assassinava.

Em seguida, comia os órgãos, dissecava os corpos e guardava os ossos.

O serial killer foi preso em julho de 1991, sendo condenado a 16 prisões perpétuas e, em 1994, foi espancado até a morte por outro detento.



Quantas pessoas Jeffrey Dahmer matou?

Durante 13 anos, o criminoso assassinou cerca de 17 homens, conforme informações do portal Biography. Eles tinham entre 14 e 33 anos, segundo o Deseret News. À polícia, ele confessou ser autor de todas as mortes.

Caucasiano, o serial killer tinha preferencia por vítimas de etnias diferentes da própria: negra, asiática e latina, de acordo com informações do Encyclopedia Britannica.

Qual era o modus operandi?

Jeffrey Dahmer era metódico e possuía um modus operandi bem definido na hora de procurar vítimas e de matá-las. Ele buscava alvos em bares gays, shoppings e pontos de ônibus, conforme o Biography, e, em seguida, os atraía para a própria casa com promessas de dinheiro ou sexo.

Já no imóvel, oferecia álcool misturado com outras drogas para eles e os matava. Já com as vítimas sem vida, o criminoso costumava fazer sexo com o corpo e às vezes mantinha partes dele como uma espécie de lembrança do homicídio.

Após satisfazer os próprios desejos, colocava os restos mortais em um tambor, comprado com o propósito de descartar as evidências, ao dissolvê-las em ácido, informou o jornal The New York Times.

Jeffrey também fotografava as vítimas durante o processo, segundo o tabloide The Sun.

Ainda conforme a publicação britânica, uma vítima, identificada como Errol Lindsey, de 19 anos, morreu após o serial killer fazer um buraco na cabeça dela e derramar ácido clorídrico — também conhecido como ácido muriático — no interior dela.

Primeira vítima de Jeffrey Dahmer

O assassino matou pela primeira vez em 1978, logo após a formatura do ensino médio no estado americano de Ohio. Na ocasião, ele usou um haltere de 5 kg para matar um caroneiro.

À Polícia, ele relatou que pegou o homem, identificado como Steven Hicks, de 18 anos, após vê-lo pedindo carona e o levou para casa. No local, eles beberam cerveja e fizeram sexo, segundo o The New York Times.

"Quando o Sr. Hicks quis ir embora, o Sr. Dahmer esmagou a parte de trás de sua cabeça com uma barra e depois o estrangulou. Ele arrastou o corpo para um forro sob a casa, cortou-o em pedaços e guardou-o em sacos de lixo", informou o jornal.

Em seguida, ele desmembrou o cadáver, embalou as partes do corpo em sacos plásticos e os enterrou atrás da casa dos próprios pais. Mais tarde, o criminoso exumou os restos mortais, esmagou os ossos com uma marreta e os espalhou por uma ravina arborizada. As informações são do Biography.

Quem foram as vítimas de Jeffrey Dahmer?

