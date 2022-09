Quem foram as vítimas de Jeffrey Dahmer, serial killer retratado em nova séria da Netflix

A nova minissérie "Dahmer: Um Canibal Americano", que entrou no catálogo da Netflix nesta semana, detalha a história de Jeffrey Dahmer, apontado como um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. Apesar de ser uma produção ficcional dos crimes, a obra é baseada nos homicídios cometidos por ele por mais de uma década sem ser detectado.

Entre 1978 e 1991, o criminoso matou diversos homens, além de cometer necrofilia com os corpos e até mesmo canibalismo. Além de violar sexualmente os cadáveres, ele ainda costumava guardar parte deles, por exemplo, o crânio ou os genitais, como lembranças.

Legenda: Evan Peters (à direita) interpreta o serial killer na minissérie Foto: reprodução

Os assassinatos de Jeffrey Dahmer aterrorizam a sociedade americana por mais de dez anos. Entenda como esse serial killer agia e quem foram as vítimas dele.

Quantas pessoas Jeffrey Dahmer matou?

Durante os 13 anos em que agiu, o criminoso assassinou cerca de 17 homens, conforme informações do portal Biography. Eles tinham entre 14 e 33 anos, segundo o Deseret News. À polícia, ele confessou ser autor de todas as mortes.

Caucasiano, o serial killer tinha preferencia por vítimas de etnias diferentes da própria: negra, asiática e latina, de acordo com informações do Encyclopedia Britannica.

Como ele matava?

Jeffrey Dahmer era metódico e possuía um modus operandi bem definido na hora de procurar vítimas e de matá-las. Ele buscava alvos em bares gays, shoppings e pontos de ônibus, conforme o Biography, e, em seguida, os atraía para a própria casa com promessas de dinheiro ou sexo.

Já no imóvel, ele oferecia álcool misturado com outras drogas para eles e os matava. Já com as vítimas sem vida, o criminoso costumava fazer sexo com o corpo e às vezes mantinha partes dele, como o crânio ou os genitais, como uma espécie de lembrança do homicídio.

Após satisfazer os próprios desejos, ele descartava os restos mortais em um tambor, comprado com o propósito de descartar as evidências, ao dissolvê-las em ácido, informou o jornal The New York Times.

Jeffrey também fotografava as vítimas durante o processo, segundo o tabloide The Sun.

Ainda conforme a publicação britânica, uma vítima, identificada como Errol Lindsey, de 19 anos, morreu após o serial killer fazer um buraco na cabeça dela e derramar ácido clorídrico — também conhecido como ácido muriático — no interior dela.

Primeira vítima de Jeffrey Dahmer

O assassino matou pela primeira vez em 1978, logo após a formatura do ensino médio no estado americano de Ohio. Na ocasião, ele usou um haltere de 5 kg para matar um caroneiro.

À Polícia, ele relatou que pegou o homem, identificado como Steven Hicks, de 18 anos, após vê-lo pedindo carona e o levou para casa. No local, eles beberam cerveja e fizeram sexo, segundo o The New York Times.

"Quando o Sr. Hicks quis ir embora, o Sr. Dahmer esmagou a parte de trás de sua cabeça com uma barra e depois o estrangulou. Ele arrastou o corpo para um forro sob a casa, cortou-o em pedaços e guardou-o em sacos de lixo", informou o jornal.

Em seguida, ele desmembrou o cadáver, embalou as partes do corpo em sacos plásticos e os enterrou atrás da casa dos próprios pais. Mais tarde, o criminoso exumou os restos mortais, esmagou os ossos com uma marreta e os espalhou por uma ravina arborizada. As informações são do Biography.

Quem foram as vítimas de Jeffrey Dahmer?

Abaixo, confira uma lista de algumas pessoas que o serial killer confessou ter matado, conforme o Deseret News:

Steven Hicks, 18 anos;

Ricky Beeks, 33 anos;

Joseph Bradehoft, 25 anos;

Jamie Doxtator, 14 anos;

Ricardo Guerreiro, 25 anos;

Anthony Hughes, 31 anos;

Oliver Lacy, 23 anos;

Errol Lindsey, 19 anos;

Ernest Miller, 22 anos;

Anthony Sears, 26 anos;

Konerak Sinthasomphone, 14 anos;

Edward W. Smith, 28 anos;

Curtis Straugher, 18 anos;

David C. Thomas, 23 anos;

Matt Turner, 20 anos;

Jeremy Weinberger, 23 anos.

Jeffrey Dahmer foi preso em 1991. Um ano após, ele foi condenado a 15 sentenças consecutivas de prisão perpétua pelos assassinatos dessas vítimas. Em 1994, ele foi espancado até a morte por outro detento na prisão de segurança máxima Columbia Correctional Institution.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn