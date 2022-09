Quem matou Jeffrey Dahmer? Veja o que aconteceu com o assassino do serial killer

Jeffrey Dahmer foi espancado até a morte em novembro de 1994 por Christopher Scarver, que estava incomodado com as provocações do serial killer dentro da penitenciária.

O assassino revelou ao New York Post, em 2015, que cometeu o homicídio porque seus olhos pareciam impenitentes sobre os crimes praticados por Dahmer, entre eles desmembrar e comer pessoas.

"Ele cruzou a linha com algumas pessoas - prisioneiros, funcionários da prisão. Algumas pessoas que estão na prisão estão arrependidas, mas Dahmer não era uma delas", justificou à publicação.

Christopher lembrou que o rival usava pacotes de ketchup para simular o sangue das vítimas e moldava a comida da prisão na forma de partes do corpo para fazer jus ao seu apelido de Cannibal.

No entanto, o advogado de Dahmer, Gerald Boyle, alegou que insultar não era o "estilo" do seu cliente. "Ele matou pessoas, mas não insultou as pessoas. Nunca o vi fazer nada que me levasse a acreditar que ele imitaria as mortes que causou".

Quem é Christopher Scarver?

Condenado à prisão perpétua em 1990 pelo assassinato de Steven Lohman, Scarver foi um trabalhador do Wisconsin Conservation Corps. Ele teria começado a beber e ouvir vozes o chamando de "o escolhido" após ter sido demitido. O homem voltou à empresa e exigiu dinheiro de um gerente e ao receber US$ 15, atirou em Lohman três vezes.

Em 2003, Scarver foi transferido para uma instalação no Colorado com outros presos diagnosticados com doenças mentais "em resposta a uma ação coletiva" movida por outros detidos.

O homem continua preso. Atualmente, ele escreve poesia, composições musicais e até um livro chamado "The Child Left Behind", em 2015.