Boni, ex-diretor da TV Globo, sofre infarto durante voo e é internado nos Estados Unidos

O antigo executivo da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, de 86 anos, foi internado após sofrer um infarto durante um voo entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele deve receber alta nesta terça-feira (11), conforme informado pela direção da TV Vanguarda, afiliada da emissora de São Paulo da qual ele é sócio.

Ainda segundo o veículo, o caso aconteceu na última quarta-feira (5), e a aeronave teve que fazer um pouso forçado em Orlando, onde reside um dos filhos do comunicador. Na cidade, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca.

Nessa segunda-feira (10), um dos filhos do profissional, o diretor da TV Globo, Boninho, publicou uma foto ao lado do pai e tranquilizou os fãs: "Está tudo bem! Agora é só um pouquinho de paciência”, escreveu em uma rede social.

Em entrevista à revista Veja, Boni também acalmou amigos e familiares. “Coloquei um stent [espécie de tubo inserido na artéria para impedir a obstrução dela) e já serei liberado para ir para casa amanhã [terça-feira, 11], na verdade, em hotel. Porque estou em Miami. Mas precisarei ficar em repouso e observação. Já estou zerado, novinho em folha. Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei a sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há porquê de se preocuparem”.

Entre 1967 e 1997, Boni ocupou diversos cargos na TV Globo, sendo conhecido por criar, com o produtor e executivo Walter Clark (1936-1997), o padrão "Globo de qualidade". Ele também foi o responsável por implantar a grade de programação da emissora. Mais tarde, entre 1998 e 2001, atuou como consultor do veículo, conforme informações do portal g1.

