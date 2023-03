Liam Hemsworth, ex de Miley Cyrus, está processando cantora por sucesso mundial de 'Flowers'

O astro de "Jogos Vorazes", Liam Hemsworth está processando a ex-mulher Miley Cyrus, pelo sucesso mundial, da música "Flowers". A informação começou a circular pelas redes sociais quando uma petição foi vazada no Twitter, nessa terça-feira (28). As informações são do site internacional AceShowBiz.

De acordo com o documento, o ator de 33 anos, processa Cyrus por difamação devido a boatos que a música Flowers seria direcionada ao ator e sobre a cantora se sentir sozinha durante um relacionamento. A música também foi lançada no dia do aniversário do Hemsworth.

Legenda: "Flowers" foi lançada no dia 13 de janeiro Foto: Reprodução/Youtube

Também foi reportado que Liam entrou com uma moção, pois está prestes a perder o contrato com a série "The Witcher", da Netflix.

FLOWERS

Miley Cyrus lançou a música Flowers no dia 13 de janeiro de 2023. Esse é o primeiro single do 8º álbum de estúdio da cantora. O clipe foi idealizado por Miley e dirigido por Jacob Bixenman, com Stephen Galloway como diretor criativo de movimentos. Nas redes sociais, fãs especularam que a música seria sobre o ex-marido, Liam Hemsworth.