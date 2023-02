Twenty One Pilots será substituto de Blink-182 no Lollapalooza, diz colunista

A banda Twenty One Pilots deve substituir o show do Blink-182 no Lollapalooza Brasil, segundo informações publicadas pelo colunista Leo Dias nesta terça-feira (28). A atração substituta deve subir ao palco do festival no dia 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O Blink-182 foi o primeiro headliner do Lollapalooza 2023 a ter ingressos esgotados, ainda em outubro do ano passado. A expectativa era para a primeira apresentação do grupo no Brasil e para o retorno de Tom DeLonge aos palcos.

O cancelamento do show da banda veio à tona nos últimos dias, após revelação do baterista Travis Baker de que realizaria uma operação no dedo por conta do rompimento dos ligamentos de um dedo durante um ensaio.

"Eu estava tocando bateria no ensaio ontem e quebrei meu dedo com tanta força que desloquei e rompi os ligamentos", escreveu ele no dia 8 de fevereiro no Twitter. Nesta terça-feira (28), ele confirmou a operação.