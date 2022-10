Drake corta nomes de Pitty e Ludmilla do anúncio do Lollapalooza 2023 e irrita público

O rapper Drake, uma das atrações anunciadas no line-up do Lollapalooza Brasil, irritou o público nas redes sociais ao compartilhar a imagem de divulgação do festival no Instagram e esconder o nome de diversos artistas. Na montagem, a voz de 'Hotline Bling' resolveu mostrar apenas as atrações principais do evento, excluindo nomes de atrações como Ludmilla e Pitty.

O anúncio oficial do line-up do Lolla 2023 ocorreu na última terça-feira (11) e, logo após isso, diversos artistas nacionais e internacionais compartilharam o banner do evento, mostrando quais artistas devem se apresentar nos três dias em março.

Edição nas redes

Na edição de Drake, que utilizou o Instagram para fazer o anúncio, os nomes das atrações ficaram ilegíveis, impossibilitando o reconhecimento de quem deve se apresentar. Apenas Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil NasX tiveram os nomes mostrados.

Legenda: Publicação foi compartilhada por Drake no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Entre os nomes que foram excluídos, artistas como Melanie Martinez, Tove Lo, Pitty e Ludmilla foram citados nas redes sociais. "Drake tirando o nome das outras atrações do Lolla. Te manca, meu filho", disse.

O festival de música Lollapalooza Brasil acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda para o pacote com três, enquanto os passaportes diários só devem ser liberados no próximo mês.