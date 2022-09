Venda de ingressos para o Lollapalooza 2023 começa nesta quarta (21); veja como comprar

A partir desta quarta-feira (21) começam as vendas gerais de ingressos para o Lollapalooza Brasil 2023. O festival, que ainda não tem nenhuma atração divulgada, acontece em São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de março do próximo ano, no Autódromo de Interlagos.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 12h no site Tickets For Fun, com taxa de conveniência. Há também a venda presencial no Teatro Renault, em São Paulo, sem cobrança de taxa adicional.

Veja como comprar o Lollapalooza 2023

Internet: site da Tickets For Fun (com taxas)

Bilheteria oficial: Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - República (sem taxas) - De terça-feira a domingo das 12h às 20h (fechada às segundas-feiras e feriados)

Preços

Na pré-venda exclusiva para clientes do banco Bradesco, os preços para o Lolla Pass começavam em R$ 900. Já para o Lolla Comfort Pass, o valor partia de R$ 1.620. O ingresso para o Lolla Lounge Pass foi vendido a partir de R$ 3.700.

Entenda os tipos de ingressos: