Zendaya e Sydney Sweeney estão sem se falar nos bastidores, diz site

A atriz Zendaya estaria sem falar com Sydney Sweeney no set da série "Euphoria", produzida pela HBO Max. Segundo o jornal britânico Daily Mail, as duas possuem uma "rixa acirrada" nos bastidores.

"Ela se recusa até a ficar ao lado dela", detalhou a fonte sobre Zendaya em relação a Sydney. A assessoria das atrizes não se pronunciou sobre o caso.

Veja também Zoeira Zendaya e Tom Holland estão noivos desde o Natal, diz site norte-americano Zoeira Namorada de Glen Powell deixa de segui-lo após rumores de traição com Sydney Sweeney

No momento, estão sendo gravadas as cenas da nova temporada de "Euphoria". Uma novidade foi a presença da cantora Rosalía e da atriz Sharon Stone no elenco.

Apesar dessa movimentação, ainda não há previsão de retorno da 3º temporada.

Entenda a polêmica

Em julho de 2025, Sydney Sweeney se envolveu em uma polêmica devido a uma campanha publicitária de jeans.

Sendo o novo rosto da American Eagle, ela fez um trocadilho com a palavra jeans e genes (palavras com mesma pronúncia no inglês).

Ela afirmava ter "bons genes". No entanto, a campanha foi criticada por ter um viés racista. Isso porque ela — branca, loira e de olhos claros — representa um ideal eurocêntrico.

A propaganda abria margem para a interpretação de que pessoas com outras aparências teriam "genes ruins".