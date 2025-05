Marca lança sabonete feito com água de banho da atriz Sydney Sweeney; saiba detalhes

Sydney Sweeney, de 27 anos, atriz que atuou nas séries "Euphoria" e “The White Lotus”, lançou, nessa quinta-feira (29), um sabonete para lá de exótico: é feito com a água de banho dela.

O produto, produzido em parceria com a marca masculina Dr. Squatch, terá edição limitada e se chamará "Bathwater Bliss". O lançamento está previsto para o próximo dia 6.

"Criamos um sabonete de edição limitada com a água do banho de verdade de Sydney. Por quê? Porque vocês não paravam de pedir. E a Sydney disse: ‘Vamos lá’. (Que lenda!)”, escreveu a Dr. Squatch em uma publicação no Instagram.

Veja também Zoeira Quem saiu do Power Couple? Bia e Gui são eliminados com 21,64%

Edição rara

O cosmético teve apenas 5 mil frascos fabricados. “‘Teremos um estoque muito limitado quando eles chegarem! Fiquem de olho nos anúncios", complementou a marca.

De acordo com a Dr. Squatch, o sabonete com água do banho de Sweeney tem um aroma amadeirado de escala média.

Já Sydney definiu o produto como "super macio" e disse que a fragrância é inspirada em aromas naturais como pinho, musgo e abeto. "Quis algo próximo das minhas raízes. Os fãs sempre brincam que querem a minha água do banho. Essa é uma maneira tão legal de conversar com o público e dar a eles o que eles querem", contou ela em entrevista à revista GQ.

Cem pessoas maiores de 18 anos vão ser selecionadas para receber o produto em primeira mão, através de uma promoção.

Essa, aliás, não é a primeira colaboração entre a marca e a artista. Em outubro do ano passado, a estrela estreou em um comercial de quatro fragrâncias masculinas. O vídeo da campanha ultrapassou 20 milhões de visualizações no YouTube.