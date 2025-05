Quem saiu do Power Couple? Bia e Gui são eliminados com 21,64%

Bia e Gui foram eliminados do Power Couple Brasil 7 nesta quinta-feira (29), com 21,64% dos votos. O casal foi o quarto a deixar a sétima edição do reality show da RecordTV e estava disputando a permanência no jogo com Everton e Emilyn e Rafael e Talira.

O anúncio da quarta eliminação aconteceu durante o programa ao vivo, com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli. A enquete do Diário do Nordeste dava a saída do casal.

Como foi formada a quarta DR do Power Couple?

Com a realização da Prova dos Casais, vencida por Adriana e Dhomini, eles ficaram imunes à votação da DR. O casal com pior desempenho na prova, Bia e Gui, foi direto para a DR, assim como Everton e Emilyn, por terem o menor saldo da semana.

Na votação, o casal Carol e Radamés foi o mais votado pelos outros casais. Mas com a revelação de um dos "poderes da esfera" escolhido pelo público, eles foram trocados pelo casal Rafael e Talira, pois foram apontados por Nat e Eike para irem para o seu lugar.