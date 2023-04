Namorada de Glen Powell deixa de segui-lo após rumores de traição com Sydney Sweeney

A namorada de Glen Powell, Gigi Paris, deixou de seguir o astro de Hollywood no Instagram. Com isso, ela deixa mais uma dica sobre a possível separação do casal. O unfollow foi notado nesta quarta-feira (26), após a modelo publicar uma mensagem enigmática nas redes sociais.

"Conheça seu valor e siga em frente", escreveu ela na legenda. Apesar dos rumores, nem Gigi Paris, nem Glen Powell, comentaram sobre a possibilidade de uma separação.

Traição

Uma suposta traição de Glen Powell vem circulando nas redes sociais. Segundo os fãs, o ator teria se envolvido com Sydney Sweeney nos bastidores da comédia romântica: "Anyone But You".

Os dois atores foram vistos pela última vez, na segunda-feira (24), no tapete vermelho do CinemaCon, em Las Vegas.

Legenda: Glen Powell e Sydney Sweeney para divulgação do novo filme Foto: Reprodução/AFP