Bruna Marquezine encontra Zendaya nos Estados Unidos e comemora: 'melhor parte'

Bruna Marquezine revelou, nessa quarta-feira (26), que encontrou a atriz norte-americana Zendaya, estrela da série 'Euphoria' e da franquia do 'Homem-Aranha' produzida pela Marvel, nos bastidores do CinemaCon, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na ocasião, a artista brasileira participou da divulgação do filme 'Besouro Azul', longa da DC do qual integra o elenco.

O momento foi comemorado pela estrela brasileira, que compartilhou os registros ao lado da intérprete da personagem "MJ". Nessa terça-feira (25), Marquezine marcou presença no painel da Warner Bros., ao lado do ator Xolo Maridueña, protagonista de 'Besouro Azul', e do diretor Angel Manuel Soto.

Me diverti muito com esses dois e a família Warner Bros., mas isto, isto foi a melhor parte", escreveu Marquezine na série de fotos publicadas nos Stories do Instagram.

Legenda: Ambas as artistas interpretam pares românticos de super-heróis no cinema Foto: reprodução

No mesmo dia, Zendaya começou a seguir Bruna na rede social e inclusive republicou uma das fotografias ao lado da fluminense na própria conta.

'Besouro Azul' é o primeiro longa com super-herói latino e tem estreia prevista para 17 de agosto deste ano nos cinemas. A atriz brasileira interpreta a personagem Penny, o par romântico do protagonista Jaime Reyes, feito por Xolo.