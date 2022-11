Bruna Marquezine e Xolo Maridueña vão juntos a evento em São Paulo

Em meio a rumores de romance, Bruna Marquezine e o ator Xolo Maridueña, seu par romântico no filme de super-herói "Besouro Azul", voltaram a chamar atenção. Os dois foram juntos ao evento da agência Colab Digital, na noite dessa quarta-feira (23).

A ocasião foi uma celebração da agência Coolab Digital que realizou seu evento de fim de ano no Espaço Priceless, no Centro da capital paulista.

A festa contou com a presença do casal e de artistas como Duda Beat, Priscilla e L7nnon, que agitaram os convidados com pocket shows, além dos DJs da Heavy Love.

PAR ROMÂNTICO

Recentemente, Bruna e Xolo curtiram uma partida de futebol juntos nos EUA e, em um dos gols, eles foram gravados comemorando com troca de beijo. Nas imagens, Xolo Maridueña fica tão emocionado com o momento que dá um abraço apertado e uma série de beijos na atriz. Assista abaixo:

Em outro momento do suposto casal, Xolo postou um álbum no Instagram em que inclui Bruna Marquezine em mais de uma publicação, com direito a uma foto em que os dois aparecem juntinhos, chegando juntos à cerimônia anual do Academy Museum Gala em Los Angeles, nos Estados Unidos, que aconteceu em outubro.

Foto: Reprodução/ Instagram

Nos comentários, os fãs foram ao delírio pedindo para os dois assumirem o possível romance, "A Brunaaaa!! Assumam logo, por**! Eu não aguento mais shippar. Quero esse casal torcendo para o Brasil na Copa", disse um seguidor.