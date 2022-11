Tatuador de Neymar revela que atleta apagou tatuagem em homenagem a Marquezine

Responsável por mais de 30 tatuagens em Neymar, o tatuador Adão Rosa participou, nesse domingo (20), do quadro “Acredite em que Quiser”, apresentado por Lívia Andrade, no “Domingão com Huck”. E contou à apresentadora que o atleta fez um coração no dedo em homenagem à ex-namorada Bruna Marquezine. No entanto, o tatuador acabou revelando que após o término o jogador cobriu o desenho.

“Ele fez um coração no dedo em homenagem a Bruna Marquezine", soltou Adão Rosa. “E aí, apagou depois ou continua?”, quis saber Lívia. “Ele cobriu o coração”, revelou o tatuador.

A tatuagem de coração foi feita em casal e não era segredo. Na época, Neymar chegou a postar uma foto das mãos entrelaçadas com a atriz, mostrando o desenho, com a legenda: “Saudade de nós”. Eles nunca confirmaram se a tatuagem seria uma espécie de aliança.

Marquezine e a ex-cunhada

Há alguns dias, Bruna Marquezine deixou de seguir Rafaella, irmã de Neymar, de quem na época do namoro ela era muito amiga. Ela justificou que não tem mais convivência com a ex-cunhada.

“Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes. Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos”, escreveu a atriz no Twitter.