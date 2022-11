Veja quem levou os poderes do lampião e como foi a prova de fogo em 'A Fazenda'

Pétala, Kerline e André disputaram a prova de fogo nesse domingo (20) na "A Fazenda 14", da Record TV. Um deles foi o vencedor da dinâmica e ficou com o poder do lampião. A dinâmica foi gravada e só deve ser exibida para os telespectadores na noite desta segunda-feira (21).

No entanto, quem acompanha o programa pelo paperview já sabe que Pétala ganhou a prova. As informações são do Splash.

Com a vitória da influenciadora, Kerline e André estão na baia e puxaram Bia para ocupar a última vaga.

Conforme relatou Pétala, a prova contava com cinco carreteis, vestindo um ferro com uma corda e os peões tiveram que correr para laçar o fio nos carretéis. "Tinham cinco chaves. Nenhuma eu peguei de primeira. Corri como se não houvesse amanhã", detalhou a peoa, que também comentou revelou a decisão dos perdedores em escolher Bia: "Eles colocaram você porque você acabou de voltar de uma roça. Muito melhor pra você", disse.

