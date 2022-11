Veja lista de vencedores do AMA 2022

A 50ª edição do American Music Awards (AMA) 2022 aconteceu neste domingo (20) no Microsoft Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. Na premiação, que homenageia diferentes gêneros musicais norte-americanos e globais, a cantora norte-americana Taylor Swift levou as seis estatuetas para quais foi indicada, sendo a artista que mais ganhou na noite.

Anitta também foi uma das vencedoras, levando a categoria de "Melhor Artista Feminina Latina" do evento. A brasileira ainda apresentou os hits "Envolver" e "Lobby" no palco do evento.

Apesar de ser o recordista de indicações deste ano, com oito, incluindo de "Melhor Artista do Ano", o rapper porto-riquenho Bad Bunny venceu somente "Artista Masculino Latino Favorito" e "Álbum Latino Favorito", com "Un Verano Sin Tin". As informações são da CNN.

Vencedores do AMA 2022

Artista Pop Masculino Favorito: Harry Styles

Harry Styles Artista Pop Feminina Favorita: Taylor Swift

Taylor Swift Álbum Pop Favorito: "Red (Taylors Version) - Taylor Swift

"Red (Taylors Version) - Taylor Swift Artista Revelação: Dove Cameron

Dove Cameron Artista Favorito de Dance/Eletrônico: Marshmello

Marshmello Duo ou Grupo Pop Favorito: BTS

BTS Colaboração Favorita do Ano: Elton John e Dua Lipa - "Cold Heart - PNAU Remix"

Elton John e Dua Lipa - "Cold Heart - PNAU Remix" Artista Country Masculino Favorito: Morgan Wallen

Morgan Wallen Artista Country Feminina Favorita: Taylor Swift

Taylor Swift Álbum Country Favorito: Taylor Swift - "Red (Taylor's Version)"

Taylor Swift - "Red (Taylor's Version)" Canção Country Favorita: "Wasted On You" - Morgan Wallen

"Wasted On You" - Morgan Wallen Duo ou Grupo de Country Favorito: Dan + Shay

Dan + Shay Artista Hip-Hop Masculino Favorito: Kendrick Lamar

Kendrick Lamar Artista Hip-Hop Feminina Favorita: Nicki Minaj

Nicki Minaj Álbum de Hip-Hop Favorito: "Mr. Morale & The Big Steppers" - Kendrick Lamar

"Mr. Morale & The Big Steppers" - Kendrick Lamar Artista Feminina de R&B Favorita: Beyoncé

Beyoncé Artista Masculino de R&B Favorito: Chris Brown

Chris Brown Álbum de R&B Favorito: "Renaissance" - Beyoncé

"Renaissance" - Beyoncé Artista Masculino Latino Favorito: Bad Bunny

Bad Bunny Artista Feminina Latina Favorita: Anitta

Anitta Duo ou Grupo Latino Favorito: Yahritza Y Su Essencia

Yahritza Y Su Essencia Álbum Latino Favorito: "Un Verano Sin Ti" - Bad Bunny

"Un Verano Sin Ti" - Bad Bunny Canção Latina Favorita: "Dos Oruguitas" - Sebástian Yatra

"Dos Oruguitas" - Sebástian Yatra Álbum de Rock Favorito: "Impera" - Ghost

"Impera" - Ghost Artista de Rock Favorito: Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly Artista Inspiracional Favorito: For King & Country

For King & Country Artista Gospel Favorito: Tamela Mann

Tamela Mann Trilha Sonora Favorita: "Elvis"

"Elvis" Artista do Ano: Taylor Swift

Taylor Swift Canção Pop Favorita: Harry Styles, “As It Was”

Harry Styles, “As It Was” Clipe Musical Favorito: Taylor Swift, “All Too Well (Taylor’s Version)”

Taylor Swift, “All Too Well (Taylor’s Version)” Canção Hip-hop Favorita: Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U” Canção Rock Favorita: Måneskin, “Beggin"

Måneskin, “Beggin" Artista de Afrobeats Favorito: Wizkid

Wizkid Artista de K-Pop Favorito: BTS

BTS Turnê Favorita: Coldplay

