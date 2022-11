Suspenso por ter feito publicações antissemitas, Kanye West volta a publicar no Twitter

Nesse domingo (20), Kanye West voltou a publicar no Twiiter. O músico estava com a conta suspensa. Ele violou as políticas de uso da plataforma ao realizar falas antissemitas. “Testando, testando, vendo se meu Twitter está desbloqueado”, tuitou para os quase 32 milhões de seguidores.

Sob nova direção, o Twiiter já apresenta o estilo de Elon Musk. West teve a conta restabelecida no fim de outubro, um dia depois do atual dono comprar a rede social por algo em torno dos US$ 44 bilhões. Desde então, West voltou, mas não efetivou publicações nas últimas duas semanas.

No início de novembro, o rapper declarou que faria um “jejum”. “Estou fazendo uma limpeza de 30 dias, um jejum verbal. Sem álcool, sem filmes adultos, sem sexo.” Ele concluiu com a nota: “Mas meu Twitter, ainda aceso”.

No campo dos negócios, a atitude de atacar judeus trouxe prejuízos a West. A empresa alemã Adidas encerrou parceria com o rapper, após os comentários racistas.

Em outra esfera, West foi acusado por funcionários de dar declarações antissemitas e elogiar o ditador nazista Hitler. As informações estão presentes em um acordo judicial entre o artista e um ex-funcionário e foram divulgadas pela rede NBC.