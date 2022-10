Adidas rompe parceria com Kanye West por falas antissemitas; entenda

A empresa alemã Adidas encerrou parceria com o rapper americano Kanye West, também conhecido por Ye, após comentários antissemitas publicados pelo cantor nas últimas semanas.

"Após uma análise profunda, a sociedade tomou a decisão de encerrar imediatamente a colaboração com Ye", informou a empresa em comunicado.

"A Adidas não tolera o antissemitismo, nem qualquer outra forma de discurso de ódio", acrescentou.

Revisão de relacionamento

Legenda: Kanye West chegou a ser banido do Twitter por mensagens ameaçadoras de teor antissemita Foto: Reprodução/Twitter

A Adidas havia declarado, no início deste mês, que estava revisando o relacionamento com o rapper, depois que ele apareceu em um desfile de moda em Paris vestindo uma camiseta estampada com "White Lives Matter".

A frase é uma reação de grupos de extrema direita e supremacistas brancos nos Estados Unidos ao movimento "Black Lives Matter", que protesta contra o racismo.

Kanye West foi banido do Twitter e do Instagram por postar uma mensagem ameaçadora contra a comunidade judaica.

A Adidas ressaltou que é "a única proprietária de todos os direitos de design dos produtos existentes (...) no âmbito da associação", antecipando uma possível batalha judicial.