Ator Leslie Jordan, de 'American Horror Story', morre aos 67 anos

Leslie Jordan, ator das séries "American Horror Story" e "Wil & Grace", morreu aos 67 anos nesta segunda-feira (24). Também comediante, Jordan sofreu um acidente de carro.

O artista dirigia em Hollywood, em Los Angeles, quando bateu o veículo na lateral de um prédio nesta manhã. De acordo com o site norte-americano TMZ, Leslie teria sofrido uma "emergência médica" no volante.

O ator era muito celebrado entre a comunidade LGBTQIA+ e fez diversas participações especiais no reality "RuPaul's Drag Race".

Neste ano, Jordan foi o responsável, ao lado de Tracee Ellis Ross, por revelar os indicados de 23 categorias do Oscar 2022.

Carreira

Leslie Jordan começou a carreira de ator na década de 1980. Ele teve também reconhecimento pelo trabalho nos programas de TV "Hearts Afire", "The Cool Kids" e "Call me Kat".

Em "American Horror Story", Jordan atuou em três temporadas: na terceira temporada como Quentin Fleming, na sexta como Cricket Marlowe/Ashley Gilbert e na nona como Courtney.

No seriado "Will & Grace", ele atuou como Beverley Leslie por 16 episódios.

Famosos lamentam

No cinema, ele atuou em filmes como "Histórias Cruzadas", em 2011. Viola Davis, que atuou no longa junto ao ator, lamentou a morte dele nas redes sociais.

"Eu nunca estive na presença de alguém que amasse a vida e as pessoas tanto quanto você. Seu coração era tão grande quanto seu humor. Você viveu. Você ganhou espaço. Você estava presente. Descanse bem!", publicou a atriz.

A atriz Lynda Carter, que fez "Mulher-Maravilha" na TV na década de 1970, também publicou uma homenagem ao ator.

"Leslie Jordan colocou um sorriso no rosto de muitos, especialmente com seus vídeos na pandemia. Que façanha manter todos nós rindo e conectados em tempos tão difíceis... É tão cruel que isso possa acontecer com uma alma tão linda", escreveu Carter.