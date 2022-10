Festival Planeta Atlântida 2023 tem datas confirmadas; confira

Após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19, o Planeta Atlântida, maior festival de música do sul do País, foi confirmado para os dias 3 e 4 de fevereiro de 2023. O evento será realizado na sede campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), na cidade de Xangri-lá, no Rio Grande do Sul. As informações são do g1.

O festival ocorre desde 1996 e já foi palco de mais de 1,3 mil shows nacionais e internacionais em 800 horas de música.

Na edição de 2023, o evento promete diferentes atrações para proporcionar uma experiência completa ao público. As novidades serão divulgadas em breve.

"O Planeta 2023 é o mais importante da história. Até mais importante do que o primeiro, onde tudo começou. Porque antes do primeiro, não conhecíamos o evento, não sabíamos o que era e como seria. Agora que sabemos e vivemos esta experiência ano após ano, por 25 anos, e, depois de dois anos sem, a expectativa e a energia criada em torno desta edição pós-pandemia é de arrepiar os pelinhos do coração", comemora Alexandre Fetter, líder de produto da rádio Atlântida, promotora do festival.

Artistas que passaram pelo festival

Em 25 anos de festival, a programação já reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Rita Lee, Men At Work, Flo Rida e Fat Boy Slim.

Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon. Além de presenças gaúchas: Armandinho, Cachorro Grande, Chimarruts, Papas da Língua, Acústicos e Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu.