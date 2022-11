Anitta vence AMA 2022 e é a primeira artista brasileira a vencer prêmio

A cantora Anitta levou o prêmio de "Melhor Artista Feminina Latina", neste domingo (20), durante o American Music Awards (AMA) 2022, realizado no Microsoft Theater, em Los Angeles, Estados Unidos. Essa é a primeira vez que uma brasileira recebe uma estatueta na cerimônia dedicada em homenagear diferentes gêneros musicais norte-americanos e globais.

O ano de 2022 está sendo de grande projeção para a carioca, que na última quinta-feira (17) participou do Grammy Latino e em agosto ganhou a categoria de "Melhor Música Latina" no MTV Video Music Awards (VMA) com o hit "Envolver".

"Primeiramente queria agradecer todos os meus fãs, vocês são incríveis e sem vocês, e todos meu país, o Brasil, eu não estaria aqui hoje. É a primeira vez que temos um brasileiro vencedor aqui. Segundo, queria agradecer meu time e minha família e a mim mesma, que trabalhei tão duro", começou.

"E também dedicar esse prêmio aos demais indicados que amo tanto. Becky G, minha amiga que amo tanto e que merece tudo. Rosalia, e todos os demais. Não há vencedor se não há pessoas indicadas aqui por fazer um trabalho maravilhoso. Obrigada!", finalizou Anitta ao receber a estatueta.

O rapper porto-riquenho Bad Bunny venceu o "Artista Masculino Latino Favorito", tendo o nome revelado antes mesmo da cerimônia principal, conforme a Glamour.

Antes de ser premiada com a estatueta, Anitta ainda se apresentou no palco do evento, onde cantou o sucesso "Envolver" e "Lobby", parceria com Missy Elliot, que fez uma participação surpresa na hora da performance da brasileira.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn