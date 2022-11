Gabriela Prioli diz ter 'escapado' de suruba na casa de Anitta

Gabriela Prioli fez uma revelação inusitada sobre uma visita que fez à casa da cantora e amiga Anitta. Durante o programa 'À Prioli', apresentado pela CNN Brasil, a advogada contou a Thiago Abravanel que já escapou de uma suruba na casa da artista.

No relato, Prioli revelou que dormiu na casa da cantora no Rio de Janeiro e acabou presenciando o início de uma festa mais íntima acontecendo no quarto.

Veja:

"O spoiler de uma história? Na primeira vez que eu dormi na casa da Anitta, eu escapei de uma semi suruba. Eu estava dormindo lá sozinha, o meu marido nem estava lá, e eu não sou da suruba. Mas a questão foi: começaram a entrar pessoas ali no quarto que eu estava dormindo, e a única coisa que eu pensava era: 'Deus me tira daqui'", disse ela, de forma bem-humorada.

No fim, segundo explicou, o momento acabou não acontecendo, já que ela pediu para que tudo fosse finalizado.

"Eu só tinha um dorflex, eu tomei ele e pensava: 'Me faz dormir, por favor, por favor'. Não, não dormi. No fim eu dei uma de tia chata, levantei e falei: 'Vamos parar com isso aqui' e pronto", finalizou.