Ana Paula Henkel se demite da Jovem Pan após saída de Augusto Nunes

A comentarista política Ana Paula Henkel se desligou da Jovem Pan nesta segunda-feira (7). Ela anunciou no Twitter a saída da emissora.

"Hoje pedi meu desligamento do 'Pingo nos Is'. Tivemos o episódio da censura do TSE, mas desde o resultado das eleições nosso microfone foi aberto e não houve restrição", disse.

Além disso, acrescentou que a saída de Augusto Nunes também influenciou a decisão. "Ele quem me levou para a Jovem Pan e quem de fato me manteve no programa. Na semana de sua saída, ele pediu para que eu ficasse", acrescentou.

Ana Paula Henkel Comentarista política "Então eu fiquei, obedecendo as ordens do nosso mestre. Mas seguir no programa sem a perspectiva da sua volta é impossível. E por isso pedi meu afastamento".

Dentre outros integrantes da Jovem Pan que foram desligados da emissora na semana passada, estão:

Caio Coppolla;

Augusto Nunes;

Guilherme Fiuza;

Guga Noblat.

Segundo o Uol, as mudanças internas começaram após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas Eleições 2022.

O colunista do Splash detalhou que a emissora busca mudar o tom crítico ao governo nos próximos meses. Essa modificação também acontecerá com a equipe.

Determinação do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) puniu a Jovem Pan por declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas ao ex-presidente Lula. As ocorrências foram registradas antes do segundo turno. Por isso, a equipe de Lula pediu direito de resposta ao TSE.

O órgão concedeu e determinou que a emissora e seus comentaristas "se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações".