Guilherme Fiúza e Guga Noblat são demitidos da Jovem Pan

Os jornalistas Guilherme Fiúza, Guga Noblat e Augusto Nunes foram demitidos pelo Grupo Jovem Pan, nesta segunda-feira (31). O comentarista Caio Coppolla também já havia sido desligado.

O Grupo Jovem Pan confirmou a saída de Guilherme Fiúza e Augusto Nunes ao Uol. Eles integravam o programa "Os Pingos nos Is" e não se pronunciaram sobre o desligamento.

Augusto havia sido afastado temporariamente do programa, na última semana, e deveria retornar nesta segunda-feira (310. O afastamento ocorreu após o descumprimento de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que solicitou que a emissora não usasse expressões consideradas ofensivas contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito neste domingo (30).

Guga Noblat anunciou a sua demissão via redes sociais. O jornalista, que era comentarista do programa "Morning Show", disse que foi desligado "por não ter defendido a rádio na história da censura".

Na última segunda-feira (17), os ministros do TSE concederam direitos de reposta a Lula que deveriam ser vinculados em canais da Jovem Pan. O tribunal determinou que os comentaristas do veículo não devem reproduzir as mesmas críticas contra Lula, sob pena de multa de R$ 25 mil "por reiteração ou manutenção da conduta nos citados meios de comunicação".

Caio Coppola demitido

O comentarista Caio Coppolla foi demitido do grupo após um ano de sua recontratação. Ele fazia participações no canal pago JP News.

Segundo o Splash UOL, o principal motivo do desligamento de Coppola seria uma “crise de estrelismo” e o pouco conteúdo gravado, além de o jornalista ter tirado férias pouco tempo depois de ser recontratado.

