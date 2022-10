Augusto Nunes é afastado da Jovem Pan após descumprir ordem do TSE

O jornalista Augusto Nunes, de 73 anos, foi afastado temporariamente do programa "Pingos nos Is", da Jovem Pan, até o fim do segundo turno das eleições presidenciais, na próxima segunda-feira (31). A informação foi divulgada pelo próprio profissional nas redes sociais.

O distanciamento do comunicador da atração ocorreu após o descumprimento de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que solicitou que a emissora não use expressões consideradas ofensivas contra o candidato ao Palácio do Planalto e ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são dos jornais Folha de S. Paulo e Poder 360.

“Hoje, pressionada pelo TSE e por Lula, a direção de jornalismo da Jovem Pan dispensou-me dos Pingos até segunda que vem. Continuarei dizendo o que penso na Oeste", escreveu o jornalista no Twitter.

Ele ainda completou que "autorizado pelo vídeo em que o TSE negou a existência de censura da Jovem Pan, reafirmei no programa de ontem 4 expressões proibidas: ladrão, ex-presidiário, descondenado e amigo de ditadores".

Além de Augusto Nunes, a comentarista política Ana Paula Henkel também disse que não participará do programa.

Em nota ao Poder 360, a emissora disse que "em cumprimento a decisão judicial que nos impõe restrições, como é de amplo conhecimento, a Jovem Pan alterou provisoriamente a bancada do programa".

Decisão do TSE sobre a Jovem Pan

Na última segunda-feira (17), os ministros do TSE concederam direitos de reposta ao petista que devem ser vinculados em canais da Jovem Pan. O julgamento foi realizado em sessão virtual da Corte. Os magistrados aprovaram, por 4 votos a 3, os recursos apresentados pela campanha do antigo mandatário para permitir que ele rebata as acusações de que mente, não foi "inocentado" e que irá perseguir cristãos caso eleito.

O tribunal determinou que os comentaristas do veículo não devem reproduzir as mesmas críticas contra Lula, sob pena de multa de R$ 25 mil "por reiteração ou manutenção da conduta nos citados meios de comunicação".

Conforme o portal Poder 360, a Jovem Pan proibiu que os seguintes termos seja usado para se referir ao petista:

Ex-presidiário;

Descondenado;

Ladrão;

Corrupto;

Chefe de organização criminosa.

Também foi vedada a associação do político ao crime organizado. Ainda segundo a publicação, o departamento jurídico orientou os funcionários a não criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE.

