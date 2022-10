Caio Coppolla é demitido da Jovem Pan após um ano na emissora

O comentarista Caio Coppolla foi demitido pelo Grupo Jovem Pan após exato um ano de sua recontratação. Desde novembro passado ele fazia participações no canal pago JP News. As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do Splash UOL.

Segundo o colunista, o principal motivo do desligamento seria uma “crise de estrelismo” e o pouco conteúdo gravado, além de o jornalista ter tirado férias pouco tempo depois de ser recontratado.

Nos bastidores da sede da Jovem Pan existem ainda rumores de que Caio estaria enfrentando graves acusações por parte de uma ex-namorada, envolvendo a filha dela.

Demissão da CNN

Coppolla trabalhou na Jovem Pan até 2019, quando aceitou o convite para integrar a equipe da CNN Brasil. Dois anos depois, o bacharel em Direito foi demitido sob a justificativa de que a edição vespertina do quadro em que ele trabalhava seria suspensa.

Logo em seguida a Jovem Pan o convidou para retornar à empresa e fazer participações no canal pago Jovem Pan News, com o Boletim do Coppolla.

