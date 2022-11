Fãs de Paolla Oliveira suspeitam de gravidez após foto misteriosa; assessoria nega

Os fãs de Paolla Oliveira levantaram a possibilidade de a atriz estar grávida, após uma publicação desta segunda-feira (7). A assessoria dela negou a informação.

"Hoje a gente é só amor aqui em casa! A nossa sementinha está crescendo", escreveu a atriz na legenda de uma sequência de fotos publicada no seu perfil do Instagram. Nas imagens, Paolla aparece com uma das mãos na barriga.

Legenda: Paolla Oliveira levanta suspeitas de gravidez após publicação misteriosa Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, os seguidores especularam uma possível gravidez. "Vai ser mamãe?", questionou um internauta. "Tem gente passando mal de curiosidade, mulher. Tenha piedade da gente", disse outra.

Diogo Nogueira, namorado da atriz, pareceu se divertir com a situação. Ele comentou emojis de susto e de risada.

Procurada pelo gshow, a assessoria de Paolla Oliveira negou que ela esteja grávida.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Paolla e Diogo estão juntos desde o início de 2021. Eles assumiram o relacionamento em julho do ano passado e, desde então, compartilham alguns momentos juntos nas redes sociais.

Diogo já fez uma música inspirada na amada, intitulada "Flor de Caña". A canção foi divulgada com um vídeo do cantor ao lado da artista.

Em entrevista concedida em setembro de 2021, Diogo detalhou como foi o começo do namoro. Ele revelou que os conversaram virtualmente por algum tempo, até que se encontraram pessoalmente para um primeiro encontro.

"A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", disse o cantor.